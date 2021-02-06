Минздрав РК: 271 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 200 человек (16 499 КВИ+ и 10 701 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 5 684 пациента, на амбулаторном уровне – 21 516 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.