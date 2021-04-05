Минздрав РК: 27 836 пациентов получают лечение от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 27 836 человек (26 662 КВИ+ и 1 174 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 10 354 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 17 482 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 452 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов; на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.