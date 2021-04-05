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    09:35, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 27 836 пациентов получают лечение от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 27 836 человек (26 662 КВИ+ и 1 174 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится 10 354 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 17 482 пациента.


    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 452 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 117 пациентов; на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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