Минздрав РК: 269 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 февраля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 27 107 человек (16 616 КВИ+ и 10 491 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится – 5 771 пациент, на амбулаторном уровне – 21 336 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 269 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента.