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    09:20, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 268 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится 5 804 пациента, на амбулаторном уровне – 21 224 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 42 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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