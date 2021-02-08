Минздрав РК: 268 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 5 804 пациента, на амбулаторном уровне – 21 224 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 42 пациента.