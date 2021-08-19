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Минздрав РК: 265 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
19 Августа 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 121 113 человека (115 764 КВИ+ и 5 349 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находится – 30 286 пациентов, на амбулаторном уровне – 90 827 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 856 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 540 пациентов, на аппарате ИВЛ – 265 пациентов.
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