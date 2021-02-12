РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:11, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 255 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится – 5 372 пациента, на амбулаторном уровне – 19 475 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 255 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший коронавирусом, выздоровели 1167 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:34
    Глава МЧС прокомментировал информацию о сборе дани для него
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!