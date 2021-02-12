Минздрав РК: 255 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится – 5 372 пациента, на амбулаторном уровне – 19 475 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 255 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший коронавирусом, выздоровели 1167 человек.