Минздрав РК: 254 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 4 452 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 15 825 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 254 пациента,в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ – 41 пациент.