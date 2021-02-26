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    09:22, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 254 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 4 452 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 15 825 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 254 пациента,
    в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ – 41 пациент.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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