Минздрав РК: 250 пациентов с коронавирусом -в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 583 человека (17 179 КВИ+ и 3 404 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится – 5 914 пациента, на амбулаторном уровне – 14 669 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 250 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов; на аппарате ИВЛ – 34 пациента.