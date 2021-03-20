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    09:34, 20 Март 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 250 пациентов с коронавирусом -в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 583 человека (17 179 КВИ+ и 3 404 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится – 5 914 пациента, на амбулаторном уровне – 14 669 пациентов.
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 250 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов; на аппарате ИВЛ – 34 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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