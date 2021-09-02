Минздрав РК: 241 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (–103 553 + и 6 867 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 86 676 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 704 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента, на аппарате ИВЛ – 241 пациент.