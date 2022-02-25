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Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса
25 Февраля 2022 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (–23 689+ и 1 089 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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В стационарах находится – 3 054 пациента, на амбулаторном уровне –21 724 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 181 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.
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