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Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса

25 Февраля 2022 08:53
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Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (–23 689+ и 1 089 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

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В стационарах находится – 3 054 пациента, на амбулаторном уровне –21 724 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 181 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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