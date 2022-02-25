Минздрав РК: 24 778 человек лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (–23 689+ и 1 089 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

В стационарах находится – 3 054 пациента, на амбулаторном уровне –21 724 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 181 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.