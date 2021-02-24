Минздрав РК: 236 пациентов находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛАТН. КАЗИНФОРМ - На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек (13 165 КВИ+ и 7 222 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 4 574 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 15 813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 236 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.