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    09:04, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 236 пациентов находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛАТН. КАЗИНФОРМ - На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек (13 165 КВИ+ и 7 222 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится 4 574 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 15 813 пациентов.
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 236 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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