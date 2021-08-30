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    09:11, 30 Август 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 232 пациента с КВИ - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человек (–108 831 + и 6 863 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 89 513 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 495 пациентов, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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