Минздрав РК: 232 пациента с КВИ - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 694 человек (–108 831 + и 6 863 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находится 26 181 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 89 513 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 793 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 495 пациентов, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.



