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Минздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ

10 Августа 2021 08:30
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Минздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 112 474 человека (–108 818 + и 3 656 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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В стационарах находятся 30 972 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 81 502 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 966 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента, на аппарате ИВЛ – 232 пациента.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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