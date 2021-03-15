Минздрав РК: 231 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человек (15 043 КВИ+ и 4 086 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 5 285 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 13 844 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент, на аппарате ИВЛ – 38 пациентов.