+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав РК: 230 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

13 Августа 2021 08:32
Поделиться:
Минздрав РК: 230 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человек (110 831 КВИ+ и 4 380 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Новости по теме
300 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алматинской области
Свадьбы и юбилеи: шесть заведений нарушили карантин в Семее ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию

В стационарах находятся 31 157 пациентов, на амбулаторном уровне лечение получают 84 054 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 934 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента, на аппарате ИВЛ – 230 пациентов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
300 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алматинской области
Свадьбы и юбилеи: шесть заведений нарушили карантин в Семее
ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
3 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
4 В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
5 В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
6 В Акмолинской области наградили активную молодежь
Читайте также
406 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировали в РК
Коронавирус: в «желтой» зоне - только Туркестанская область
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
В Акмолинской области наградили активную молодежь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив