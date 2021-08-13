Новости
Минздрав РК: 230 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
13 Августа 2021 08:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человек (110 831 КВИ+ и 4 380 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Новости по темеСвадьбы и юбилеи: шесть заведений нарушили карантин в Семее ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию
В стационарах находятся 31 157 пациентов, на амбулаторном уровне лечение получают 84 054 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 934 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента, на аппарате ИВЛ – 230 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 300 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алматинской области
- ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
- Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию
- 127 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- 406 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировали в РК
- Коронавирус: в «желтой» зоне - только Туркестанская область
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн