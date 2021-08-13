Минздрав РК: 230 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человек (110 831 КВИ+ и 4 380 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 31 157 пациентов, на амбулаторном уровне лечение получают 84 054 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 934 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента, на аппарате ИВЛ – 230 пациентов.



