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    09:47, 06 Март 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 226 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 789 человек (13 318 КВИ+ и 5 471 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находится – 4 455 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 334 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 226 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациента; на аппарате ИВЛ – 52 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в РК выявлено 832 заболевших коронавирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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