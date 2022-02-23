Минздрав РК: 220 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181 КВИ+ и 1 099 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

В стационарах находится 3 672 пациента, на амбулаторном уровне – 24 608 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 220 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.