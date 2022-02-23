Новости
Минздрав РК: 220 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
23 Февраля 2022 08:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181 КВИ+ и 1 099 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
Новости по темеСколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19 Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
В стационарах находится 3 672 пациента, на амбулаторном уровне – 24 608 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 220 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
- Как проходит реабилитация после COVID-19 в Акмолинской области
- Казахстан возобновляет авиарейсы в Египет
- Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
- Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
- Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн