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    08:46, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 220 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 94 158 человека (86 575 КВИ+ и 7 583 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находится 20 777 пациента, на амбулаторном уровне – 73 381 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 537 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 420 пациент, на аппарате ИВЛ – 220 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Статистика Минздрав РК
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