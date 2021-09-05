Минздрав РК: 220 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 94 158 человека (86 575 КВИ+ и 7 583 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находится 20 777 пациента, на амбулаторном уровне – 73 381 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 537 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 420 пациент, на аппарате ИВЛ – 220 пациентов.