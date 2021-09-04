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Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
4 Сентября 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человека (88 717 КВИ+ и 7 439 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациент, на аппарате ИВЛ – 213 пациентов.
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