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    08:43, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Минздрав РК: 21 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 304 человека (1 291 КВИ+ и 1 013 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    В стационарах находится 239 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 065 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.




    Фото:files.123inventatuweb.com




    Теги:
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