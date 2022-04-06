Минздрав РК: 21 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 304 человека (1 291 КВИ+ и 1 013 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

В стационарах находится 239 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 065 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.









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