Минздрав РК: 1937 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 1937 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

«На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 119 547 человек (114 790 КВИ+ и 4 757 КВИ-), из них в стационарах находится – 31 910 пациентов, на амбулаторном уровне – 87 637 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 937 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 507 пациентов, на аппарате ИВЛ – 228 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.