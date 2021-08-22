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Минздрав РК: 1927 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

22 Августа 2021 08:33
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Минздрав РК: 1927 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 123 773 человека (117 885 КВИ+ и 5 888 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

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И з них в стационарах находится – 29 856 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 917 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 927 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 523 пациента, на аппарате ИВЛ – 249 пациентов.



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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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