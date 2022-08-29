29 Августа 2022 09:36

Минздрав РК: 18 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (–18 074 и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 17 852 пациентa. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.