Минздрав РК: 160 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 64 367 казахстанцев (62 651 КВИ+ и 1 716 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 20 050 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 317 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 157 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 263 пациента, на аппарате ИВЛ – 160 пациентов.



