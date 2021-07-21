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Минздрав РК: 160 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

21 Июля 2021 08:36
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Минздрав РК: 160 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 64 367 казахстанцев (62 651 КВИ+ и 1 716 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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Из них в стационарах находятся 20 050 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 317 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 157 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 263 пациента, на аппарате ИВЛ – 160 пациентов.



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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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