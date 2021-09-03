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Минздрав РК: 1547 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
3 Сентября 2021 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 сентября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 99 675 человек (–92 369 + и 7 306 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 21 714 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 77 961 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 547 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 481 пациента, на аппарате ИВЛ – 255 пациентов.
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