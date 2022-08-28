28 Августа 2022 10:47

Минздрав РК: 15 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 016 человек (–18 666 и 350 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне – 18 443 пациентa. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.