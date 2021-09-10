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    08:43, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 1310 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116 КВИ+ и 8 046 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    В стационарах находится 17 245 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 917 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 310 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациентов, на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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