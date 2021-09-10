Минздрав РК: 1310 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116 КВИ+ и 8 046 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

В стационарах находится 17 245 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 917 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 310 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациентов, на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.







