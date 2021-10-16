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    08:54, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 123 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 52 770 человек (–46 069 + и 6 701 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 9 037 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 733 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 636 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 123 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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