08:54, 16 Октябрь 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 123 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 52 770 человек (–46 069 + и 6 701 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
В стационарах находятся 9 037 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 733 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 636 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 123 пациента.