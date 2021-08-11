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Минздрав РК: 12 843 пациента получают лечение от КВИ
11 Августа 2021 08:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 августа лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 112 843 человека (108 824 КВИ+ и 4 019 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находится 30 181 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 82 662 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 808 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 451 пациент, на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.
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