Минздрав РК: 12 843 пациента получают лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 августа лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 112 843 человека (108 824 КВИ+ и 4 019 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находится 30 181 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 82 662 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 808 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 451 пациент, на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.







