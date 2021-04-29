Минздрав РК: 114 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 526 человек (42 038 КВИ+ и 488 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 27 817 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 760 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 199 пациентов; на аппарате ИВЛ – 114 пациентов.