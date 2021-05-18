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    08:50, 18 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 110 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 38 151 человек (37 694 КВИ+ и 457 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    В стационарах находятся 13 768 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 24 383 пациента.
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 756 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента, на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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