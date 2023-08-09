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Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Августа 2023, 17:11
Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК проведена государственная аттестация 91 медицинских колледжей страны в рамках требований по качеству медицинского образования, из них 11 учебных заведений не аттестованы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Государственная аттестация выявила ряд проблем в сфере технического и профессионального образования в области здравоохранения, касательно учебных рабочих программ, обучения базовым профессиональным модулям, требований государственного общеобязательного стандарта образования, кадрового потенциала, организации учебно – воспитательной работы и тд.

Выявленные нарушения стандартов организации технического и профессионального образования в области здравоохранения должны быть устранены в срок не более одного года.

Министерством здравоохранения РК были направлены рекомендации и проведена разъяснительная работа о мерах по устранению нарушений в рамках установленного законодательством срока.

В случае выявления нарушений при повторной аттестации Министерство здравоохранения направит в Министерство просвещения перечень медицинских колледжей, не прошедших аттестацию для включения в план контроля с посещением организации образования в области здравоохранения или отзыва лицензии на образовательную деятельность.


Образование   Минздрав РК   Здравоохранение   Минпросвещения РК  
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