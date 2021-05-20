Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 мая в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 35 846 человек (35 314 КВИ+ и 532 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 13 265 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 22 581 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 742 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.