Новости
Минздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
12 Августа 2021 08:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 155 человека (108 954 КВИ+ и 4 201 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Новости по теме427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
В стационарах находятся 30 769 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 82 386 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 849 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов, на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
- 427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 7512 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн