Минздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 155 человека (108 954 КВИ+ и 4 201 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 30 769 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 82 386 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 849 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов, на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.