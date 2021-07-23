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Минздрав РК: 1 258 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
23 Июля 2021 08:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 258 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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«На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 71 221 человек (–69 436 + и 1 785 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 096 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 125 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 258 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 274 пациента, на аппарате ИВЛ – 166 пациентов», - сообщили в Минздраве.
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