Минздрав РК: 1 051 пациент с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705 КВИ + и 8 585 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 13 333 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 56 957 пациентов.