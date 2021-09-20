РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:41, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 1 051 пациент с КВИ - в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705 КВИ + и 8 585 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 13 333 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 56 957 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 1 051 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 278 пациентов, на аппарате ИВЛ - 143 пациента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!