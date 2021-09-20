08:41, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 1 051 пациент с КВИ - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705 КВИ + и 8 585 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
В стационарах находятся 13 333 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 56 957 пациентов.
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 1 051 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 278 пациентов, на аппарате ИВЛ - 143 пациента.