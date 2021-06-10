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Минздрав РФ предложил запретить в ЕАЭС производство и оборот снюсов

10 Июня 2021, 11:53
Минздрав РФ предложил запретить в ЕАЭС производство и оборот снюсов

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Минздрав РФ подготовил соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В проекте соглашения подчеркивается, что «некурительная никотиносодержащая продукция специально разработана, чтобы создавать и поддерживать зависимость», а ее «компоненты и выделяемые вещества являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными».

В Минздраве подтвердили подлинность документа. Проект соглашения направят для рассмотрения в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию в течение месяца после его внесения в Евразийскую экономическую комиссию. Если он будет оперативно одобрен всеми сторонами, то сможет вступить в силу уже в начале 2022 года, уточнила пресс-служба ведомства.

Снюс - это разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина, его продажа в России запрещена с 2015 года.


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