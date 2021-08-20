Минздрав рассматривает возможность работы объектов бизнеса в субботу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав рассматривает вопрос работы субъектов бизнеса в субботу. Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«НПП «Атамекен» озвучила ряд предложений Правительству по ослаблению карантинных мер, в частности они предложили запустить пилотный проект Covid Free в Караганде, а также разрешить тои для казахстанцев исключительно с «зеленым» статусом до 100 человек. Можно ли узнать позицию Минздрава на этот счет?» - спросила журналист.
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля отметила, что данные послабления были выработаны совместно.
«Еще одну неделю будем следить за развитием эпидемиологической ситуации. Если в принципе будем видеть, что продолжается стабилизация эпидситуации, как это мы наблюдаем сейчас, то эти меры со следующей субботы, возможно, будут приняты: имеется в виду локдаун выходного дня, работа субъектов бизнеса в субботу», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.
Министр здравоохранения Алексей Цой также заверил, что, если ситуация будет выравниваться, со следующей недели ведомство планирует сделать послабления в субботу.
«По Алматы вы видите сейчас, что ситуация катастрофическая, летальность очень высокая идет, заболеваемость одна из высоких в республике, поэтому те ограничительные меры, которые приняты, соответствуют действующей ситуации. Поэтому у нас на весах жизни наших граждан. Очень высокая заболеваемость, поэтому мы детально смотрим и при первой же возможности будем делать послабления и открывать возможности для бизнеса более широкие», - добавил Алексей Цой.
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