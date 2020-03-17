+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 24 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав: Распространяемая в WhatsApp новость о распылении с вертолетов лекарств - фейк

17 Марта 2020 14:51
Поделиться:
Минздрав: Распространяемая в WhatsApp новость о распылении с вертолетов лекарств - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в группах WhatsApp новость о распылении с вертолетов лекарств является недостоверной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

Новости по теме
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта
Количество заболевших коронавирусом в Казахстане  возросло до 32 В Нур-Султане ужесточили меры дезинфекции в борьбе с коронавирусом Заболевшая коронавирусом в столице оказалась  из группы контактировавших

«Сообщаем, что новость распространяемая в группы WhatsApp о том, что сегодня в г. Нур-Султан, с 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции и гражданам запрещается открывать окна и балконы, а также быть на улице после 23:00, является недостоверной», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность. Просим граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив