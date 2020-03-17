Минздрав: Распространяемая в WhatsApp новость о распылении с вертолетов лекарств - фейк
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в группах WhatsApp новость о распылении с вертолетов лекарств является недостоверной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.
«Сообщаем, что новость распространяемая в группы WhatsApp о том, что сегодня в г. Нур-Султан, с 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции и гражданам запрещается открывать окна и балконы, а также быть на улице после 23:00, является недостоверной», - говорится в сообщении.
Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность. Просим граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи
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