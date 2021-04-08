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    19:04, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав проводит сверку по повторным случаям заражения коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК проводит сверку по повторным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, на сегодня даже в литературе появляются данные о том, что повторные случаи заражения возможны. Это, возможно, даже связано с циркуляцией новых мутированных видов коронавируса. Сейчас мы проводим сверку с информационными системами, чтобы понимать, какое количество есть повторных случаев, бессимптомны ли они или симптомны, какой интервал между этими заболеваниями», - сообщила Айжан Есмагамбетова.

    По ее словам, чтобы конкретно сказать, повторный ли это случай или нет проводится сверка.

    «Возможно, это осколки вируса, которые, согласно литературе, могут быть положительными до трех месяцев. Вируса живого нет, но ПЦР-тесты настолько чувствительные, что могут выявлять небольшие участки гена. Поэтому сверка проводится», - пояснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Минздрав РК
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