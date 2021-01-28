Минздрав проинспектировал объекты по родовспоможению в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният прибыла с рабочим визитом в Актюбинскую область. Основная цель поездки – проинспектировать медицинские организации, оказывающие услуги по родовспоможению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе поездки вице-министр ознакомилась с работой областного перинатального центра города Актобе. Объект введен в эксплуатацию в 1977 году и рассчитан на 155 койко-мест. Основное здание включает в себя родильное отделение на 85 коек со взрослой реанимацией на 6 коек, где ежегодно проходят до 7000 родов и проводят около 1500 операций. Также здесь имеются отделения патологии на 20 коек, гинекологическое на 10 коек с лапароскопической стойкой, патологии новорожденных - на 30 коек с детской реанимацией на 6 коек. Работают вспомогательные службы: биохимическая и клиническая лаборатория, аптека, флюорографический и рентгенологический кабинет, функциональные кабинеты УЗИ и КТГ, ЭКГ, дезинфекционная камера, прачечная и кухня.

Во втором здании располагается консультативно-диагностическое отделение Областного перинатального центра с ЭКО, маммологическим и медико-генетическими центрами и лаборатория для проведения генетических скринингов с аппаратом «Филадельфия» и ИФА диагностикой.

«Во все реанимационные и отделение патологии подведено кислородное обеспечение, несмотря на отсутствие централизованного кислородного компрессора. Вся детская реанимация оснащена кювезами и ИВЛ аппаратами современного класса. Все медицинское оснащение позволяют значительно сократить время оказания реанимационной помощи, постоянно контролировать введение лекарственных препаратов и следить за объективными параметрами состояния больных», - сообщил директор Центра Асхат Балыков.

В то же время, отметил он, в текущем году Центр планирует переехать в новое современное здание, так как действующее не соответствует по площадям требованиям стандартов безопасного материнства, а также здесь неудобные подъездные пути и отсутствуют цистерны для газов.

«Министерство здравоохранения совместно с акиматами и профессиональным сообществом в ближайшее время проведут инвентаризацию всех организаций здравоохранения. Будут приняты меры по их оснащению всем необходимым оборудованием и медикаментами», - сказала А.Гиният.

Кроме того, А.Гиният побывала в детском стационаре ГПК «Актюбинский медицинский центр». Больница введена в эксплуатацию в 2010 году, здесь работают 89 врачей, 178 медсестер и 132 санитарки. 70% медработников и 60% медицинских сестер имеют квалификационные категории.

Ежегодно в стационаре проходят лечение 11-12 000 больных детей из города, области и региона Западного Казахстана. В период пандемии коронавирусной инфекции на базе АМЦ развернуто детское провизорное отделение на 25 коек и 100 коек взрослого провизорного отделения в административном корпусе стационара, из них 50 коек - реанимационных. Для детского провизорного отделения в штате больницы имеются специалисты всех профилей.

Врачебные штаты взрослого провизорного отделения предусмотрены из штатов областной инфекционной больницы.

В рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции, больницу оснастили централизованной подводкой кислорода и вакуума в каждую палату реанимационных коек, установили 16 кислородных концентраторов, приобрели 10 кардиомагнитов и 10 пульсоксиметров. Кроме того, поданы заявки на приобретение 50 аппаратов ИВЛ для 50 коек взрослого провизорного отделения, на приобретение дополнительных 34 кислородных концентраторов, 40 кардиомониторов и 40 пульсооксиметров для взрослого провизорного отделения. В то же время, в больнице находится в нерабочем состоянии единственные аппараты КТ и МРТ.

Завершила первый день рабочей поездки А.Гиният посещением Областной клинической инфекционной больницы, рассчитанной на 135 коек. Кроме отделений госпитализации больных, здесь имеются такие вспомогательные службы, как: бактериологическая лаборатория, биохимическая и клиническая лаборатории, физиотерапевтический кабинет, рентгенологический кабинет, кабинет функциональной диагностики, ОСБ, дезинфекционная камера и прачечная. Больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты.