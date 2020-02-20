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Минздрав получил результаты анализов находящихся на лайнере казахстанцев

20 Февраля 2020 16:10
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Минздрав получил результаты анализов находящихся на лайнере казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получены результаты анализов казахстанцев, находящихся на борту лайнера у берегов Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На круизном лайнере четыре человека. Мы получили сегодня копии анализов, у двоих точно коронавирус не выявлен. По остальным двум ждем информацию, с ними в контакте», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

«Сейчас отрабатывается вопрос об их возвращении в Казахстан», - добавил министр.

Напомним, на борту круизного судна Diamond Princess, закрытого на карантин у берегов Японии, оказались две женщины и двое детей из Казахстана. В настоящее время карантин с лайнера снят.

Вчера министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди пообещал, что они смогут вернуться в страну в ближайшие дни.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Япония, Общество, Пневмония в Китае,
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Азамат Сыздыкбаев

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