Минздрав получил результаты анализов находящихся на лайнере казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получены результаты анализов казахстанцев, находящихся на борту лайнера у берегов Японии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На круизном лайнере четыре человека. Мы получили сегодня копии анализов, у двоих точно коронавирус не выявлен. По остальным двум ждем информацию, с ними в контакте», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.
«Сейчас отрабатывается вопрос об их возвращении в Казахстан», - добавил министр.
Напомним, на борту круизного судна Diamond Princess, закрытого на карантин у берегов Японии, оказались две женщины и двое детей из Казахстана. В настоящее время карантин с лайнера снят.
Вчера министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди пообещал, что они смогут вернуться в страну в ближайшие дни.
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