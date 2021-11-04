Минздрав поделился планами касательно дальнейшего использования системы Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов поделился планами касательно дальнейшего использования системы Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас соответствующую работу проводим, чтобы информационные системы Министерства здравоохранения также были интегрированы с Ashyq. Если человек действительно переболел и в течение четырех месяцев у него зеленый статус, и у него до ревакцинации есть определенное время согласно нашим правилам, от 6 до 9 месяцев. На этот период мы будем делать так, чтобы в информсистемах статус этого человека был зеленым», - сказал Марат Шоранов в кулуарах после заседания Правительства.

По его словам, каждый гражданин имеет право самостоятельно проверить свой уровень антител.

«Поскольку мы понимаем, что есть вакцинный иммунитет, а есть натуральный иммунитет от заболевания, но у каждого человека он индивидуален, зависит от индивидуальных особенностей организма и может варьироваться. Вместе с тем, если есть низкий уровень антител, при консультации с медицинскими работниками, эти люди будут иметь право наравне с другими гражданами получить ревакцинацию», - заключил вице-министр.