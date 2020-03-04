Минздрав поддерживает любое ужесточение мер против распространения снюса - Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Иван Клименко поинтересовался позицией Минздрава касательно запрета снюса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для профилактики и ограничения употребления табачных изделий, в том числе новых видов некурительных табачных изделий, предусмотрен запрет на их продажу. Сегодня на рынке есть никотиносодержащие товары, так называемые снюсы. К сожалению, в связи со своей привлекательностью эти упаковки получили популярность в первую очередь у подростков. Именно снюсы достаточно легко вызывают токсический эффект и наносят серьезный вред здоровью детей. В этой связи была внесена поправка, запрещающая таких изделий на территории Казахстана. Какова позиция министерства?», - спросил Иван Клименко на пленарном заседании Мажилиса.

«Действительно, мы констатируем, что в последнее время участились случаи, что такие изделия попадают в руки детям. Достаточно серьезный побочный эффект возникает. Мы поддерживаем любое ужесточение мер в отношении оборота и распространения таких продуктов. В этой части МЗ полностью поддерживает такую инициативу», - ответил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Инициативу поддержал и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.



