Минздрав планирует обеспечить бесплатной вакциной против коронавируса 15% населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О спросе на вакцину против коронавируса рассказали представители СК «Фармация» и Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создали рабочую группу, и один из вопросов - понять каков спрос на эту вакцину. Прогноз 2,4 млн доз - есть рекомендации ВОЗ, данная работа проводится. Все зависит от бюджета», - сказал на брифинге в СЦК председатель правления «СК Фармация» Ерхат Искалиев.

Своим мнением по этому поводу поделился и заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков.

«Идет постоянный анализ, сначала мы говорили 2 млн доз. Мы сейчас этот вопрос дополнительно прорабатываем. Рассматривается, что около 15% населения все-таки обеспечить бесплатной вакцинацией. Этот вопрос прорабатывается и дополнительно изыскиваются средства, чтобы увеличить этот процент в связи с рекомендациями ВОЗ», - отметил Н. Асылбеков.

Ранее Н. Асылбеков ответил на вопрос журналистов о возможности закупа вакцины компании Pfizer против коронавируса.