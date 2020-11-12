Минздрав отмечает рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло, к сожалению, 1 899 человек», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что за последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.

«Зарегистрировано 39 545 вероятных случаев COVID-19 ПЦР минус. Из них выздоровело 29 351 человек, на лечении 9 782 больных, умерло, к сожалению, 412 человек. За последние сутки зарегистрировано 188 случаев COVID-19 минус», - добавил Ерлан Киясов.

Он также остановился на ситуации в регионах.

«За последние две недели в регионах отмечается рост заболеваемости COVID. Рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,7 раз. 45% заболеваемости в целом по республике приходится на ВКО. Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области - в 4 раза, ЗКО - в 3,2 раза, в Павлодарской области - в 2,7 раза», - заключил Ерлан Киясов.