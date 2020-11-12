Минздрав отмечает рост заболеваемости COVID-19 во всех регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло, к сожалению, 1 899 человек», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.
Спикер добавил, что за последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.
«Зарегистрировано 39 545 вероятных случаев COVID-19 ПЦР минус. Из них выздоровело 29 351 человек, на лечении 9 782 больных, умерло, к сожалению, 412 человек. За последние сутки зарегистрировано 188 случаев COVID-19 минус», - добавил Ерлан Киясов.
Он также остановился на ситуации в регионах.
«За последние две недели в регионах отмечается рост заболеваемости COVID. Рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,7 раз. 45% заболеваемости в целом по республике приходится на ВКО. Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области - в 4 раза, ЗКО - в 3,2 раза, в Павлодарской области - в 2,7 раза», - заключил Ерлан Киясов.
- В Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания гриппом – Ерлан Киясов
- Как открытие кинотеатров повлияло на эпидситуацию, рассказали в Минздраве РК
- Какие вакцины против COVID-19 считают перспективными в Казахстане
- В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают ограничительные меры
- Менее минуты занимает проверка на блокпостах Павлодарской области
- В Казахстане ужесточают порядок пересечения госграницы и приостанавливают безвизовые режимы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана