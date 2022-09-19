19 Сентября 2022, 13:34

Минздрав об инциденте в Мангистау: фельдшеры вышли на работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала забастовку фельдшеров в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для немедицинских работников с этого года начнется повышение зарплаты на 20%. До 2025 года будет ежегодное повышение на 20%. В прошлом году было повышение зарплаты медицинским работникам, в этом году повышение идет немедицинским работникам в системе здравоохранения. Если у врачей средняя заработная плата 350 тысяч тенге, средних медработников - 230 тысяч, водители получают 100 тысяч. Мы будем постепенно повышать», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

По ее словам, выполнить требования врачей скорой помощи по повышению зарплаты до 350 тысяч тенге нереально.

«Водители Мангистауской области требуют получать как врачи 350 тысяч – это нереально на сегодняшний день. У нас в системе здравоохранения такие заработные платы. Когда любого специалиста принимают на работу, в договоре оговаривают зарплату. Он устраивается на работу с согласия на эту плату. На сегодня инцидент исчерпан, была разъяснительная работа, выезды работников Минздрава и местных исполнительных органов», - отметила министр.

«Сегодня на работу они вышли. Службы, которые оказывают экстренную помощь, не должны бросать свою работу. Если за это время кому-то из пациентов станет хуже, будет смерть пациента, тогда будут более жесткие разбирательства на уровне суда. Организация сможет подать на них в суд», – добавила глава Минздрава.

Ранее СМИ сообщали в забастовке врачей скорой помощи в Мангистауской области.