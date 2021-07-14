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    17:21, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Минздрав - о пациентах с КВИ в реанимации: 90% имеют хронические заболевания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения сообщили, что 922 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 14 июля 2021 года, число пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии составляет 922 пациента. Наиболее высокий показатель отмечается в Нур-Султане и Алматы, в Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях», - сказал главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи МЗ РК Бауыржан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что 90% пациентов, находящихся в медорганизациях, имеют сопутствующие хронические заболевания, а иногда более 2-3 заболеваний.

    «Наиболее часто (среди пациентов - прим. авт.) встречается артериальная гипертензия - у 47%, у 11% - хроническая обструктивная болезнь легких, 10% - ишемическая болезнь сердца и 9% - сахарный диабет. Из 922 тяжелых и крайне тяжелых пациентов, 57,5% составляют лица старше 66 лет. На сегодня на ИВЛ находятся 100 пациентов – это 13%», - сообщил Бауыржан Сатыбалды.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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