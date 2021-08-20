+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав не преследует цели кого-то наказывать – Айжан Есмагамбетова о проверке на вакцинацию

20 Августа 2021 19:41
Поделиться:
Минздрав не преследует цели кого-то наказывать – Айжан Есмагамбетова о проверке на вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в Казахстане вакцинация работников первым компонентом должна быть завершена 15 сентября. В этой связи председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова пояснила, кого будут наказывать при выявлении невакцинированных сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня

«На сегодняшний день в санитарные правила вносятся изменения, направленные на ограничения допуска на работу лиц, которые не вакцинированы. Эти санитарные правила сегодня в соответствии с действующим законодательством размещены на сайте открытых НПА, согласовываются с аккредитованными ассоциациями. После того, как будут согласованы, они будут направлены на регистрацию в Министерство юстиции. После приятия этих санитарных правил в случае выявления на работе невакцинированных лиц будет применяться статья 425 Кодекса об административных нарушениях», - сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, к административной ответственности будут привлекаться работодатели, потому что в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса это обязательство работодателей - отстранять от работы лиц, представляющих опасность для окружающих.

Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что Минздрав не преследует цели кого-то наказывать.

«Для нас очень важно повысить охват вакцинацией, и мы призываем вакцинироваться, не думая о том, что над вами висит «дамоклов меч» в виде проверки. Но, как я уже сказала, проект санитарных правил разработан», - добавила она.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля напомнила, что в соответствии с сегодняшним действующим постановлением главного государственного санитарного врача вакцинация первым компонентом должна быть завершена до 15 сентября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации
Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО
Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня
Популярное
1 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
2 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
3 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
4 Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
5 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
6 Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Читайте также
Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане
Свыше 350 школ не готовы к учебному году - Минздрав
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив