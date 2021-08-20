Минздрав не преследует цели кого-то наказывать – Айжан Есмагамбетова о проверке на вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в Казахстане вакцинация работников первым компонентом должна быть завершена 15 сентября. В этой связи председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова пояснила, кого будут наказывать при выявлении невакцинированных сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в санитарные правила вносятся изменения, направленные на ограничения допуска на работу лиц, которые не вакцинированы. Эти санитарные правила сегодня в соответствии с действующим законодательством размещены на сайте открытых НПА, согласовываются с аккредитованными ассоциациями. После того, как будут согласованы, они будут направлены на регистрацию в Министерство юстиции. После приятия этих санитарных правил в случае выявления на работе невакцинированных лиц будет применяться статья 425 Кодекса об административных нарушениях», - сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, к административной ответственности будут привлекаться работодатели, потому что в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса это обязательство работодателей - отстранять от работы лиц, представляющих опасность для окружающих.

Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что Минздрав не преследует цели кого-то наказывать.

«Для нас очень важно повысить охват вакцинацией, и мы призываем вакцинироваться, не думая о том, что над вами висит «дамоклов меч» в виде проверки. Но, как я уже сказала, проект санитарных правил разработан», - добавила она.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля напомнила, что в соответствии с сегодняшним действующим постановлением главного государственного санитарного врача вакцинация первым компонентом должна быть завершена до 15 сентября.