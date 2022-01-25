Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При нагрузке на коечный фонд выше 70% в регионах дифференцировано будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации избыточной смертности, связанной с несвоевременным получением населением медицинской помощи по коронавирусной инфекции и другим значимым заболеваниям», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах.
«Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2 раза с 18 до 38%», - сказала Ажар Гиният.
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