Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При нагрузке на коечный фонд выше 70% в регионах дифференцировано будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации избыточной смертности, связанной с несвоевременным получением населением медицинской помощи по коронавирусной инфекции и другим значимым заболеваниям», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах.

«Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2 раза с 18 до 38%», - сказала Ажар Гиният.